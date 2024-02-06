Когда заработает метро до Теремков и как проходят восстановительные работы, – узнавал транспортный Комитет

В транспортном комитете парламента проверили восстановительные работы по закрытому участку "синей" ветки метро.

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По результатам встречи с руководителем КП "Киевский метрополитен" Виктором Брагинским, народный депутат Константин Бондарев сообщил, что работы по восстановлению метро на Теремки происходят в определенных рамках.

"На этой неделе проект восстановления тоннеля метрополитен передает в экспертизу. После его утверждения будут четко определены сроки восстановительных работ и их стоимость. На сегодня все по графику", - отметил Бондарев.

Во время осмотра метро и наземного транспорта от Теремков до Лыбедской, депутат отметил, что путешествие заняло около 20 минут.

Народный депутат также опроверг слухи о работе "синей" ветки метро. Он отметил, что метро между станциями "Теремки" и "Голосеевская" работает в формате шаттл-поезда, а другие станции функционируют как укрытие. Бондарев подтвердил также, что механизм возврата средств на транспортную карту в случае пересадки между видами транспорта работает безупречно.

Ожидается, что до конца июня - начала июля движение по поврежденному тоннелю метро будет восстановлено.

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