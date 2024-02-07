На председателя НАПК претендует прокурор Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Олег Корниенко

Кандидат на председателя НАПК Олег Корниенко проходит службу в органах Военной службы правопорядка ВСУ, где, в частности, проверял соблюдение военнослужащими требований антикоррупционного законодательства.

Как известно, 9 февраля начинаются собеседования по определению добродетели кандидатов на должность главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Один из кандидатов на председателя НАПК – Олег Корниенко – работает в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере, но был мобилизован и проходил с начала полномасштабного вторжения службу в органах Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины. Там, как указывает сам кандидат, он, в частности, проверял соблюдение военнослужащими требований антикоррупционного законодательства.

Трудовой путь

В апреле 2021 года приказом Ирины Венедиктовой Олег Корниенко был введен в состав кадровой комиссии по отбору на вакантные должности прокуроров Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Как указывает Олег Корниенко в документах, в 2010 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности прокурорско-следственная, юрисконсультская. В 2010 году находился в распоряжении Генерального прокурора Украины.

В 2010-2012 годах – помощник военного прокурора Сумского гарнизона Центрального региона.

В 2012-2014 годах являлся прокурором Сумской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Центрального региона, затем старший прокурор.

С ноября 2020 года по – ныне (с 8 марта 2022 г. временно освобожден от исполнения обязанностей по должности в связи с призывом по мобилизации) - начальник отдела организации деятельности прокурора по производству по делам об административных правонарушениях Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центральный регион.

С марта 2022 по июнь 2023 – офицер отделения предупреждения и профилактики преступлений и правонарушений отдела предупреждения, выявления преступлений и других правонарушений воинской части. С 1 июня 2023 года по настоящее время – начальник отделения предотвращения и профилактики уголовных и других правонарушений отдела предотвращения совершения, выявления и прекращения уголовных и других правонарушений воинской части.

Проверял соблюдение военнослужащими требований антикоррупционного законодательства

В мотивационном письме указывает, что проходил службу на различных руководящих должностях в органах прокуратуры, в частности «организовывал работу прокуроров в 8 областях Украины, направляя деятельность на неукоснительное выполнение требований Закона по предотвращению коррупции в военной сфере».

«Как следствие, за последние 3 года Специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере Центрального региона направлено в уполномоченные подразделения 165 материалов о совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, обеспечено рассмотрение судами 194 протоколов о правонарушениях связанных с коррупцией, 117 лиц привлечены в административную ответственность, внесено 535 представлений в порядке ст. 65 Закона Украины «О предотвращении коррупции», по результатам которых привлечены к ответственности 1267 человек», отмечает Олег Корниенко.

Также он добавляет, что проходя с начала полномасштабного вторжения рф службу на время мобилизации в органах Военной службы правопорядка в ВСУ:

осуществлял мероприятия, направленные на выявление, предотвращение и профилактику преступлений и правонарушений со стороны военнослужащих, в том числе по соблюдению требований антикоррупционного законодательства;

был активно вовлечен в разработку нормативно-правовых актов по выявлению, предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений со стороны военнослужащих и в предоставлении предложений по внесению изменений в законодательство в этой сфере;

проверял соблюдение военнослужащими требований антикоррупционного законодательства».

«В связи с изложенным считаю, что именно приобретенный опыт соблюдения антикоррупционного законодательства поможет в дальнейшей деятельности и будет содействовать в выполнении обязанностей Председателя НАПК», - подытожил кандидат.

Декларация

Поскольку он военный, декларация изъята из публичного доступа, кроме той, которую подал кандидат в конкурсную комиссию.

Из последней следует, что у кандидата и жены вместе два земельных участка в Сумской области по 20 тысяч кв м, а также в августе 2022 года Олег Корниенко приватизировал квартиру в Киеве площадью 85,2 кв м.

Кандидат получил в прокуратуре 603 тыс. грн зарплаты за 2022 год и 490,4 тысячи денежного довольствия на военной службе. Также получил 37,8 тыс. грн. субсидии и 11,6 тыс. грн. социальной помощи.

Жена получила е-Поддержку на 16 тысяч грн.

Наличными семья имеет 18 тыс. долларов и 10,9 тыс. долларов США.

Автор: Наталя Мамченко

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