Нардеп Марьяна Безуглая покинула партию «Слуга народа»

Глава партии Елена Шуляк удовлетворила заявление Марьяны Безуглой на выход из «Слуги народа».

Источник фото: sluga-narodu.com

Председатель политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк удовлетворила заявление народного депутата Марьяны Безуглой о выходе из их партии. Безуглая разместила сообщение в Facebook, где она объявила о своем решении покинуть политическую партию и одобрительное решение.

В посте народный депутат рассказала, что была активным участником партийных структур, занимала руководящие должности в политических органах, и отвечала за работу в различных районах и ячейках. Однако, она выразила разочарование состоянием дел в партии, называя ее безыдейной и отметила, что она не видит желания развиваться в руководстве партии.

"В партии не происходит почти ничего, все сами по себе, и как председатель Елена Шуляк не полировала бы картинку, делу это не поможет. Потому что это - пускать конфетти в лицо, прикрывая пустоту... Все же считаю, "Слуга Народа" - не ужасная партия. Здесь работает много нормальных менеджеров, среди партийцев сотни интересных людей. Можно было бы многое развить. И Шуляк не безнадежна. Но патрия сейчас существует по инерции и без желания руководства развиваться. Это чувствуют и люди в регионах, что не способствует положительной динамике", - написала она.

Безуглая также выразила мнение, что в Украине партии, которые выходят в парламент, всегда являются лишь временными лидерскими проектами, "прокладками".

"Потом обстоятельства меняются, прокладки перекрашивают под тех же самых лидеров/спонсоров в другом стиле, и полуфабрикат переживает еще один политический цикл... Тимошенко, Янукович, Порошенко, Яценюк, Садовый, Зеленский, Вакарчук...", - отметила она.

Несмотря на выход из партии, она заявила, что продолжит поддерживать президента Владимира Зеленского.

Ранее Народный депутат Марьяна Безуглая призвала руководство Верховной Рады и Давида Арахамию "отпустить" ее из рядов "Слуги народа".

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