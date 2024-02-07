Во Львове обнаружили более тысячи пачек контрабандных сигарет, которые направлялись в Польшу

Львовская таможня пресекла попытку вывоза контрабанды сигарет под документами топливных гранул из лузги подсолнечника.

Источник фото: Львовская таможня

Львовская таможня сообщила о попытке водителя грузовика вывезти в Польшу более тысячи пачек сигарет. На пункте пропуска "Шегини - Медика" в направлении выезда из Украины прибыл грузовик с полуприцепом.

29-летний житель Львова, который управлял грузовиком, представил к таможенному контролю документы, удостоверяющие перемещение топливных гранул из лузги подсолнечника. Однако при осмотре транспортного средства таможенники обнаружили в конструктивных полостях полуприцепа 1030 пачек сигарет ТМ "Compliment" и "Lifa" без акцизных марок.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил согласно ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины о перемещении товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля. Обнаруженный товар и полуприцеп временно изъяты, а дело будет передано в суд для рассмотрения.

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