У Львові виявили понад тисячу пачок контрабандних цигарок, які прямували до Польщі

Львівська митниця припинила спробу вивезення контрабанди цигарок під документами паливних гранул з лушпиння соняшника.

Джерело фото: Львівська митниця

Львівська митниця повідомила про спробу водія вантажівки вивезти до Польщі понад тисячу пачок цигарок. На пункті пропуску «Шегині – Медика» у напрямку виїзду з України прибула вантажівка з напівпричепом.

29-річний мешканець Львова, який керував вантажівкою, представив до митного контролю документи, що засвідчували переміщення паливних гранул з лушпиння соняшника. Однак при огляді транспортного засобу митники виявили в конструктивних порожнинах напівпричепу 1030 пачок цигарок ТМ "Compliment" та "Lifa" без акцизних марок.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил згідно з ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України про переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю. Виявлений товар і напівпричіп тимчасово вилучені, а справа буде передана до суду для розгляду.

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