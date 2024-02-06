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  1. В Україні

Поповнення в українському війську: Зеленський доручив Кабміну та Генштабу створити Сили безпілотних систем

19:22, 6 лютого 2024
Зеленський підписав указ, який розпочинає створення у Силах оборони окремого роду сил – Сил безпілотних систем.
Поповнення в українському війську: Зеленський доручив Кабміну та Генштабу створити Сили безпілотних систем
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ, у якому доручив Кабінету Міністрів та Генеральному штабу створити в структурі Збройних Сил України Сили безпілотних систем як окрему військову формування. Відповідно до документу, ця ініціатива спрямована на посилення обороноздатності країни.

«Кабінету міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних Сил України опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України», - сказано в указі №51/2024.

Відтепер створення окремої структури – Сил безпілотних систем – стане одним із пріоритетних завдань у розвитку військових потенцій України.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зауважив, що потенціал дронів надзвичайно великий. Рішення про створення безпілотних військ буде потужним поштовхом до технологічного та інноваційного розвитку Збройних сил України.

За його словами, раніше в Збройних силах були створені роти ударних дронів на рівні бригад. Ці дрони вже ефективно використовуються на полі бою для підтримки контрнаступу та зупинення атак противника.

«Спільно з ВМФ, СБУ та ГУР ми працювали над створенням перших у світі морських дронів, які повністю змінили правила ведення війни на морі, декласифікували чорноморський флот рф і скоро виженемо його з українського Криму остаточно», – сказав Федоров.

У межах кластера Brave1 активно працюють над розвитком наземних дронів, які можуть частково замінити кулеметників та зробити бій більш безпечним для військових.

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