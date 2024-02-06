З найвищої гори Австрії через дві доби врятували двох травмованих чехів

Поліція Каринтії врятувала чеських альпіністів на Гроссглокнері.

Джерело фото: politeka

Поліція в австрійській землі Каринтія успішно здійснила рятувальну операцію, щоб допомогти двом чеським альпіністам, які зазнали травми під час підкорення найвищої гори країни - Гроссглокнер.

За даними AP, альпіністи, віком 25 і 39 років, повідомили про свою біду в неділю ввечері після отримання поранень внаслідок каменепаду на північній стороні Гроссглокнера. Вони змогли дістатися до притулку Глокнер-Бівак, розташованого на висоті 3205 метрів над рівнем моря.

Влада не могла врятувати їх у неділю через сильний вітер, а в понеділок їм заважали сильні пориви вітру. Проте поліція провінції Каринтія повідомила, що вранці у вівторок гелікоптер все ж здійснив рятувальну операцію, використовуючи лебідку, і підібрав альпіністів. Потерпілих доставили до лікарні в Ліенці.

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