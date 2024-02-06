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  1. В мире

С самой высокой горы Австрии через двое суток спасли двух травмированных чехов

21:43, 6 февраля 2024
Полиция Каринтии спасла чешских альпинистов на Гроссглокнере.
С самой высокой горы Австрии через двое суток спасли двух травмированных чехов
Источник фото: politeka
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Полиция в австрийской земле Каринтия успешно осуществила спасательную операцию, чтобы помочь двум чешским альпинистам, которые получили травмы во время покорения самой высокой горы страны - Гроссглокнер.

По данным AP, альпинисты, в возрасте 25 и 39 лет, сообщили о своей беде в воскресенье вечером после получения ранений в результате камнепада на северной стороне Гроссглокнера. Они смогли добраться до убежища Глокнер-Бивак, расположенного на высоте 3205 метров над уровнем моря.

Власти не могли спасти их в воскресенье из-за сильного ветра, а в понедельник им мешали сильные порывы ветра. Однако полиция провинции Каринтия сообщила, что утром во вторник вертолет все же совершил спасательную операцию, используя лебедку, и подобрал альпинистов. Пострадавших доставили в больницу в Лиенце.

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