Сергей Гупяк, который вместе с Семеном Кривоносом был в тройке победителей конкурса на директора НАБУ, желает возглавить НАПК

Руководитель следственного отдела ТУ ГБР Сергей Гупяк в 2023 году дошел до финала конкурса на директора НАБУ – его кандидатуру направили на Кабмин, а на этот раз он претендует на то, чтобы возглавить НАПК.

В конкурсе на должность нового главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) сразу два финалиста прошлогоднего конкурса на директора НАБУ: Виктор Павлущик и Сергей Гупяк. Последний в марте 2023 года дошел до «списка трех» - его фамилию направили на Кабмин, но Правительство тогда избрало другого претендента.

Финалист конкурса на директора НАБУ

Следовательно, это не первая попытка руководителя следственного отдела ТУ ГБР Сергея Гупяка занять руководящую должность в другом органе.

Так, в марте 2023 года Сергей Гупяк вместе с нынешним директором НАБУ Семеном Кривоносом вошел в тройку победителей конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), когда кандидатов отбирали вместе с международными экспертами. Кабмин тогда выбрал из тройки Семена Кривоноса.

6 марта премьер-министр Денис Шмыгаль рекомендовал новому директору НАБУ рассмотреть возможность назначения других двух финалистов конкурса – Сергея Гупяка и Романа Осипчука на руководящие должности в НАБУ. Однако Гупяк так и остался работать в ГБР.

Во время собеседования на директора НАБУ у конкурсной комиссии к кандидату возникли вопросы в связи с обнародованием в соцсети ОО «София» в апреле 2022 года материалов об обстоятельствах смерти следователя. Во время этой истории, в 2010 году, кандидат работал следователем прокуратуры в Виннице. «Поступил сигнал из райотдела полиции, что в одном из кабинетов от огнестрельного ранения скончался следователь. На место происшествия выехали руководитель прокуратуры. По факту смерти следователя производство продолжается. Есть приговор Верховного Суда, которым осуждено лицо по факту служебной халатности и неправильного использования оружия», – рассказал кандидат.

При этом Гупяк, по его словам, рассматривал сначала 4 версии: умышленное убийство, убийство, доведение до самоубийства и служебная халатность. Это производство у него находилось менее месяца. «Потерпевшие в данном производстве остаются на той позиции, что смерть их сына произошла в результате умышленного убийства. Свою позицию они неоднократно освещали в СМИ, а другие версии, по их мнению, сфабрикованы. И обвинения звучали по отношению ко всем, кто касался данного производства», рассказал Гупяк.

Также тогда возникли вопросы о результатах служебного расследования, касающегося нарушения сроков направления обвинительного акта в суд подчиненными в то время Гупяку прокурорами.

К Сергею Гупяку в этих выводах была применена формулировка о допущенных им «просчетах в работе, способствовавших несвоевременному направлению в суд обвинительных актов».

Это расследование происходило в то время, когда он уже собирался сменить работу на ГБР. Расследование касалось того периода, когда Гупяк был руководителем отдела процессуального руководства при производстве досудебного расследования территориальными органами полиции и поддержания публичного обвинения управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины и органами, ведущими борьбу с организованной и транснациональной преступностью Винницкой областной прокуратуры.

Как отметил кандидат, объясняя ситуацию Комиссии, «в его полномочия не входило сопровождение обвинительного акта от прокурора в суд».

«Пропуск срока обращения с обвинительным актом приводит к закрытию производства и фактически нивелированию работы следователей и прокуроров. И я понимаю, что Вы ознакомились с материалами служебного расследования уже после того, как перешли работать в ГБР. Но считаете ли Вы, что курируемый другими прокурорами прокурор не должен контролировать такие вопросы? Инструкцией на Вас не было это возложено?» – спросил кандидата член Комиссии Кирилл Легких.

«Я не считаю, что как руководитель отдела не должен был контролировать подчиненных прокуроров. В то же время контролировать выход от прокурора в канцелярию суда каждого обвинительного акта, а нами тогда в год направлялось более 100-120 актов в суд физически невозможно. И УПК возлагает эту обязанность именно на прокурора. Понятно, что на меня была возложена разъяснительная работа. Но следить именно за сопроводительными письмами я не должен», - отметил кандидат.

«Ни я, ни прокуроры, указанные в этих выводах, к дисциплинарной ответственности не привлечены», - подчеркнул он. «Мною было высказано возмущение по поводу указания меня в этих выводах, но последствий юридических не было для меня», добавил Гупяк.

Вместе с тем, к кандидату возник вопрос, как он будет руководить целым НАБУ, где могут возникать не менее проблемные ситуации.

Также возникли вопросы возможного конфликта интересов, ведь жена кандидата работает в прокуратуре.

«Ваша жена работает в прокуратуре. Осуществляет ли прокуратура, в которой работает Ваша жена, надзор за деятельностью вверенного вам отдела ТУ ГБР?» – спросил Кирилл Легких. «Жена работает в отделе представительства Винницкой областной прокуратуры, и у него нет процессуальных полномочий надзора по ГБР», - ответил кандидат.

Также к нему возникли вопросы относительно его пресс-конференции, где была дана негативная оценка решению суда по оправдательному приговору (Кирилл Легких спросил, не считает ли кандидат вмешательством заявления по оценке действий суда), и вопрос, почему кандидат не сообщает имена третьих лиц, которые были контрагентами его семьи в сделках по имуществу.

Комиссия поинтересовалась и отношениями с лицами, которые предоставили рекомендацию Сергею Гупяку, а именно с советником Генерального прокурора Максимом Поповым (кандидат отметил, что кроме советника это лицо одновременно работает в международной организации, является адвокатом и его одноклассником) и заместителем начальника отдела в ОГП Олегом Кокориным (кандидат отметил, что с ним тоже хорошо знаком достаточно давно).

Декларация

Сергей Гупяк в декларации за 2023 указал, что имеет квартиру 55 кв м в городе Виннице, которую предоставил в пользование родителям.

В то же время, он пользуется квартирой в Виннице 56 кв м, которую предоставили родители.

Также у него есть в совместной собственности квартира 64,2 кв м в Виннице. У жены Ольги Гупяк есть доля квартиры в Житомире.

Кандидат пользуется авто «Сеат Ибица» 2005 г. в., которую предоставили родственники. В общей собственности с матерью Сергей Гупяк имеет с мая 2021 года автомобиль TOYOTA RAV-4 HYBRID 2021 г. в., приобретенный за 929,7 тысяч грн.

В ГБР Сергей Гупяк за 2023 год заработал 1 114 910 грн, то есть примерно 93 тыс. грн в месяц.

Жена работает в Винницкой областной прокуратуре, где за 2023 год заработала 950 324, то есть, примерно 79 тыс. грн в месяц.

Ольга Гупяк хранит наличными 14700 долларов США и 7000 евро. Сам Сергей Гупяк владеет наличными 970 тыс. грн.

В 2021 году кандидат задекларировал полученную компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении из Винницкой областной прокуратуры в сумме 223 тыс. грн.

Когда еще работал в прокуратуре, за 2020 год получил 544 578 грн, то есть около 45 тыс. грн в месяц.

В 2018 году отчуждал, судя по декларациям, в пользу Шацкого Сергея Александровича земельный участок 2576 кв. м и нежилое здание 268 кв. м в Лукашевке Винницкой области.

Карьера

В 2007 году Сергей Гупяк получил диплом бакалавра, а в 2008 – диплом специалиста в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. В 2012 году получил диплом магистра в Национальной академии прокуратуры. Следует заметить, что в свое время в академию прокуратуры невозможно поступить с дипломом специалиста.

Работал в органах прокуратуры с апреля 2008 по март 2021 года.

Начал со следователя Винницкой межрайонной природоохранной прокуратуры Винницкой области. С октября 2013 по апрель 2015 года работал заместителем начальника отдела процессуального руководства при производстве до судебного расследования органами внутренних дел и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве прокуратуры Винницкой области.

Из органов прокуратуры уволился по собственному желанию 16 марта 2021 года в связи с прохождением конкурса на занятие руководящей должности в органах Государственного бюро расследований.

В настоящее время работает руководителем четвертого следственного отдела (с дислокацией в городе Виннице) Территориального управления ДБР, расположенного в городе Хмельницком.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что на главу НАПК претендует руководитель Департамента антикоррупционной политики Дмитрий Калмыков и Катерина Каплюк, работавшая советником председателя НАПК Александра Новикова и главным специалистом отдела мониторинга образа жизни чиновников, Александр Стародубцев, который на протяжении двух лет был заместителем главы НАПК, а сейчас – заместитель руководителя аппарата НАПК. Также на голову претендуют экс-сотрудник НАПК и нынешний глава Госинспекции архитектуры и градостроительства (ГИАМ) Александр Новицкий и экс-заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский. Документы в качестве кандидата подал и бывший народный депутат, а ныне – сотрудник НАПК Андрей Тетерук. Среди кандидатов на должность главы НАПК нынешний заместитель руководителя аппарата НАПК Агия Загребельская, которая, как указано на сайте Агентства, является главой направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК. Также кандидатом является Роман Норец, который по август 2023 был в НАПК руководителем управления.

Кроме того, на должность главы НАПК претендует Ирина Мостовая, которая после увольнения с НАПК успела поработать в ГП «Администрация морских портов Украины», и компания которой активно участвовала в тендерах «Укравтодора» на оценку коррупционных рисков. Кандидатами являются также руководитель отдела аналитической работы НАПК Павел Кулик и член ВККС Виталий Гацелюк.

Кроме того, кандидат на главу НАПК – заместитель руководителя Главного подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров показал в декларации Bitcoin, Ethereum и 2,1 млн грн зарплаты.

На председателя НАПК претендует и прокурор САП с опытом работы директором детективного агентства Станислав Броневицкий, за 2023 год заработавший 2,17 млн грн.

Автор: Наталя Мамченко

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