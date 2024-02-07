Напали на военного и терроризировали местных: полиция задержала группировку из окружения «смотрящего за Полтавой»

Полиция во время операции раскрыла банду, которая шантажировала и устраивала физические расправы на Полтавщине.

Источник фото: Национальная полиция Украины

На Полтавщине правоохранители разоблачили преступную группу, которая требовала деньги от граждан и применяла физическую силу против них. Руководителем этой банды был житель Полтавы с криминальным прошлым, который ранее имел отношения со «смотрящим за городом Полтава», который уже был задержан правоохранителями. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Группа злоумышленников специализировалась на шантаже и вымогательстве денежных сумм с использованием насилия. В конце января этого года они напали на военнослужащего в одном из магазинов Полтавы и жестоко избили его. Кроме того, они требовали от одного из местных жителей 6000 долларов, угрожая и избив его, а также угнали его автомобиль.

Во избежание привлечения к ответственности преступники снимали квартиры в разных городах, включая Полтаву и Киев.

3 февраля правоохранители задержали организатора и двух участников этой банды. Во время обысков изъяли запрещающие предметы, наркотики и вернули угнанный автомобиль его владельцу. Задержанным сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая вымогательство, хулиганство и незаконное завладение транспортным средством.

Сейчас все фигуранты этого дела находятся в изоляторе временного содержания в Полтавской области.

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