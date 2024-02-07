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  1. В Україні

Напали на військового та тероризували місцевих: поліція затримала угруповання з оточення «смотрящого за Полтавою»

08:47, 7 лютого 2024
Поліція під час операції розкрила банду, яка шантажувала та влаштовувала фізичні розправи на Полтавщині.
Напали на військового та тероризували місцевих: поліція затримала угруповання з оточення «смотрящого за Полтавою»
Джерело фото: Національна поліція України
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На Полтавщині правоохоронці викрили злочинну групу, яка вимагала кошти від громадян та застосовувала фізичну силу проти них. Керівником цієї банди був мешканець Полтави з кримінальним минулим, який раніше мав стосунки зі «смотрящим за містом Полтава», що вже був затриманий правоохоронцями. Про це повідомила Національна поліція України.

Група зловмисників спеціалізувалась на шантажі та вимаганні грошових сум з використанням насильства. Наприкінці січня цього року вони напали на військовослужбовця в одному з магазинів Полтави та жорстоко побили його. Крім того, вони вимагали від одного з місцевих мешканців 6000 доларів, погрожуючи та побивши його, а також викрали його автомобіль.

Для уникнення притягнення до відповідальності злочинці наймали квартири в різних містах, включаючи Полтаву та Київ.

3 лютого правоохоронці затримали організатора та двох учасників цієї банди. Під час обшуків вилучили заборонні предмети, наркотики та повернули викрадений автомобіль його власнику. Затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, включаючи вимагання, хуліганство та незаконне заволодіння транспортним засобом.

Наразі всі фігуранти цієї справи перебувають в ізоляторі тимчасового тримання в Полтавській області.

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