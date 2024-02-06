Суд позбавив Трампа президентського імунітету у справі про штурм Капітолія

Суд у Колумбії суд визнав Трампа відповідальним у федеральній справі про штурм Капітолія.

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Федеральний апеляційний суд округу Колумбія прийняв рішення, згідно з яким колишній президент США Дональд Трамп не може користуватися президентським імунітетом у справі щодо штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись, на рішення суду.

У 57-сторінковому документі, прийнятому суддями одноголосно, зазначається, що численні учасники подій у Капітолії були об'єктом кримінального переслідування. Судді вирішили, що Трамп не може відмовлятися від відповідальності за ці події, посилаючись на президентський імунітет.

«У контексті цієї кримінальної справи колишній президент Трамп став громадянином Трампом, який має такі ж права на захист, як і будь-який інший обвинувачений у кримінальному правопорушенні», - йдеться у рішенні.

Апеляційний суд Колумбії підкреслив, що Трамп користувався імунітетом, перебуваючи на посаді президента, але це «більше не захищає його від кримінального переслідування» в цьому конкретному випадку.

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