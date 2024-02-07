У Харківській області митник на хабарях збагатився майже на 300 000 грн

Вже ексмитнику суд призначив покарання у виді 6 років позбавлення волі.

На Харківщині перед судом постав головний державний інспектор митного посту «Пісочин» Харківської митниці ДФС України, який вимагав неправомірну вигоду з фізичних осіб та брокерів за безперешкодне митне оформлення товарів.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, митник шантажував тим, що у разі невиконання вимог він особисто посприяє виконанню погроз, зокрема буде вживати тривалих безпідставних заходів митного контролю.

«У період з липня по вересень 2016 року ділок встиг отримати «під своїм впливом» майже 300 тисяч гривень.

Правоохоронці викрили митника та повідомили йому про підозру за фактом вимагання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)», - сказано у повідомленні.

Вироком Ленінського районного суду м. Харкова його визнано винним і призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах, у тому числі органах Державної митної служби, строком на 3 роки, з конфіскацією всього особистого належного йому майна.

В суді апеляційної інстанції рішення суду першої інстанції залишено у силі та додатково митника позбавлено спеціального звання радника податкової та митної служби другого рангу.

Митника звільнено із займаної посади. Після оголошення вироку судом апеляційної інстанції його взято під варту в залі суду. Наразі він відбуває призначене судом покарання.

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