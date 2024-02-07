В Харьковской области таможенник на взятках обогатился почти на 300 000 грн

Уже экс-таможнику суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы.

В Харьковской области перед судом предстал главный государственный инспектор таможенного поста «Песочин» Харьковской таможни ГФС Украины, требовавший неправомерную выгоду из физических лиц и брокеров за беспрепятственное таможенное оформление товаров.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, таможенник шантажировал тем, что в случае невыполнения требований он лично поспособствует выполнению угроз, в частности, будет принимать длительные безосновательные меры таможенного контроля.

«В период с июля по сентябрь 2016 года делец успел получить под своим влиянием почти 300 тысяч гривен.

Правоохранители разоблачили таможенника и сообщили ему о подозрении по факту вымогательства неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Приговором Ленинского районного суда г. Харькова он признан виновным и назначен наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, в том числе органах Государственной таможенной службы, сроком на 3 года, с конфискацией всего личного принадлежащего ему имущества.

В суде апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставлено в силе и дополнительно таможенник лишен специального звания советника налоговой и таможенной службы второго ранга.

Таможенник уволен с занимаемой должности. После оглашения приговора судом апелляционной инстанции он взят под стражу в зале суда. В настоящее время он отбывает назначенное судом наказание.

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