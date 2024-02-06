Украинцев ждут таможенные проверки: Правительство одобрило законопроект

Кабмин одобрил законопроект о проведении с 1 марта 2024 года проверок таможней.

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На заседании Кабинета Министров 6 февраля был одобрен законопроект "О внесении изменений в пункт 9-12 раздела XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины" относительно проведения проверок таможней, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Новые предложения включают следующие пункты:

С 1 марта 2024 года, при условии наличия безопасных условий, таможенные органы получат полномочия по проведению документальных проверок соответствия требованиям законодательства Украины по вопросам таможенного дела. Это касается своевременности, достоверности и полноты начисления и уплаты таможенных платежей при перемещении товаров через таможенную границу Украины.

Планируется восстановление документальных проверок, которые начались, но не завершились до 24 февраля 2022 года.

С момента вступления в силу законопроекта будет установлен срок в 60 дней для вручения актов о результатах проверок, процедура вручения которых не завершилась до 24 февраля 2022 года.

Также предусмотрен мораторий на проведение проверок у налогоплательщиков.

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