Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 6 лютого

Кабінет Міністрів 6 лютого провів чергове засідання. Які рішення ухвалили, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Схвалено проект Закону «Про вихід з Угоди про принципи формування спільного транспортного простору і взаємодії держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі транспортної політики». Законопроектом передбачено з метою забезпечення національної безпеки, посилення заходів із захисту національних інтересів, незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України вихід України з Угоди про принципи формування спільного транспортного простору і взаємодії держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі транспортної політики, вчиненої 9 жовтня 1997 в м. Бішкеку та ратифікованої Законом України від 6 жовтня 1999 N 1126-XIV.

Схвалено проект Закону «Про внесення змін до пункту 9-12 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України». Законопроектом, на виконання зобовʼязань України в рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику від 1 грудня 2023 з Міжнародним валютним фондом, пропонується з 1 березня 2024 за наявності безпечних умов для проведення перевірок: відновити повноваження митних органів на проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи, у тому числі щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, при переміщенні товарів через митний кордон України; поновити на невикористаний строк документальні перевірки (зустрічні звірки), які були розпочаті та не завершені до 24.02.2022; передбачити протягом 60 днів з дня набрання чинності Законом надсилання (вручення) актів (довідок) про результати документальних перевірок, зустрічних звірок, заперечень до актів перевірок, податкових повідомлень-рішень, процедура вручення яких не завершена до 24 лютого 2022. Проектом Закону також пропонується встановити мораторій на проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи платників податків, місцезнаходження яких станом на дату початку: тимчасової окупації є тимчасово окуповані РФ території України, - до останнього числа місяця, в якому була завершена тимчасова окупація відповідних територій, а в разі зміни платником податків місцезнаходження на іншу територію України - до дати проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження; бойових дій є територія, на якій ведуться активні бойові дії, - до останнього числа місяця, в якому було завершено бойові дії на відповідній території, а в разі зміни платником податків місцезнаходження на іншу територію України - до дати проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження; можливих бойових дій є територія можливих бойових дій, до останнього числа місяця, в якому була припинена можливість бойових дій на відповідній території, а в разі зміни платником податків місцезнаходження на іншу територію України - до дати проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження.

Визнано, з метою приведення нормативно-правових актів щодо авіаційного страхування цивільної авіації у відповідність до Повітряного кодексу України та ЗУ від 18 листопада 2021 N 1909-IX «Про страхування», такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 6 вересня 2017 N 676 «Про затвердження Порядку і правил здійснення обовʼязкового авіаційного страхування цивільної авіації».

Затверджено, відповідно до пункту 9 частини першої статті 4 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», Порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості. Порядком визначено механізм та умови здійснення перерахунку вартості послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами (управління побутовими відходами - за умови укладення відповідного договору зі споживачами) за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості; передбачено кількісні та якісні характеристики надання комунальних послуг, що враховуються при здійсненні виконавцем комунальних послуг перерахунку вартості таких послуг у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості. Також визначено особливості здійснення перерахунку вартості комунальних послуг залежно від виду договору, укладеного між виконавцем та споживачем, та умов нарахування плати за ці комунальні послуги, а також визначено умови, за яких перерахунок не проводиться. Установлено, що відповідний Порядок не застосовується на територіях, які включено до затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ: з дати виникнення можливості бойових дій до дати припинення можливості бойових дій та протягом трьох місяців з дати припинення такої можливості; з дати початку бойових дій до дати завершення бойових дій та протягом трьох місяців з дати їх завершення; з дати початку тимчасової окупації до дати завершення тимчасової окупації та протягом трьох місяців з дати її завершення. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 17 лютого 2010 N 151 «Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості».

Внесено зміни до постанови КМУ від 3 вересня 2008 N 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників субʼєктів господарювання державного сектору економіки». Включено приватне акціонерне товариство «Українське Дунайське пароплавство» до переліку особливо важливих для економіки субʼєктів господарювання державного сектору економіки, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств. Внесено зміни до постанови КМУ від 31 травня 2022 N 643 «Деякі питання управління обʼєктами державної власності на період воєнного стану». Установлено, що положення пункту 1 зазначеної постанови не застосовуються до проведення конкурсного відбору членів наглядової ради приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство», що надасть можливість сформувати наглядову раду ПрАТ «УДП» через прозорий конкурс, забезпечить належний рівень її незалежності та відповідатиме принципам корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку, що дозволить продовжити співпрацю з Міжнародною фінансовою корпорацією та залучити кредитні ресурси та приватне фінансування, що необхідні для товариства для оновлення флоту.

Погоджено пропозицію Міністерства економіки та Державної служби експортного контролю стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту з впровадження та забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експортного контролю. Метою проекту є спрощення умов та порядку отримання документів у сфері державного експортного контролю в електронній формі з використанням інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експортного контролю. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту. Установлено, що у межах реалізації експериментального проекту електронні публічні послуги у сфері державного експортного контролю надаються з використанням інформаційно-комунікаційної системи у сфері державного експортного контролю та впроваджуються з урахуванням готовності її програмних та технічних засобів. Координатором експериментального проекту визначено Державну службу експортного контролю.

Здійснено, відповідно до статті 19 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2024 рік», розподіл у 2024 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України між місцевими бюджетами в сумі 4 млрд. 498 млн. 984,3 тис. грн.