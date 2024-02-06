У ВАКС повідомили про наявність вакантної посади

У Антикорсуді шукають помічника судді.

У Вищому антикорупційному суді відкрилися вакансія помічника судді, який є слідчим суддею та здійснює розгляд справ по суті пред’явленого обвинувачення. Про це повідомив керівник апарату суду Богдан Крикливенко.

Вимоги до кандидатів: не менше 2 років роботи помічником судді, перевагою буде кримінальна спеціалізація.

«Умовою участі у відборі є обов’язкове надіслання від 1 до 3 судових рішень, проєкти яких готував кандидат, в яких ним запропонована певна правова позиція з питання, що вирішувалось судом. Текст судового рішення має бути знеособлено та без інформації, яка захищена Законом.

До тексту рішення також повинен бути поданий коментар кандидата з обґрунтуванням запропонованого ним судового рішення щодо поданого клопотання (заяви чи скарги).

Запрошую бажаючих до кінця дня 14.02.2024 року надсилати резюме та тексти рішень на [email protected]», - йдеться у повідомленні.

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