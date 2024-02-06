Ремонт «Бориспільського експресу»: 4 експосадовці «Укрзалізниці» обвинувачуються у заволодінні 17 млн гривень

Судитимуть експосадовців за зловживання 17 млн гривень «Укрзалізниці» на ремонт «Бориспільського експресу».

Джерело фото: Національна поліція України

Чотирьох колишніх посадовців будуть судити за заволодіння 17 мільйонами гривень «Укрзалізниці» на ремонт «Бориспільського експресу». Зокрема, серед обвинувачених два головних інженери, інженер-технолог та заступник директора регіональної філії «Укрзалізниці». Вони вважаються організаторами схеми розкрадання коштів, призначених на ремонт швидкісного поїзда з Києва до аеропорту «Бориспіль» у період з 2019 по 2020 рік. Про це повідомила Національна поліція України.

За даними слідства, підсудні впровадили схему, в рамках якої підрядник, що переміг в торгах, мав здійснити капітальний ремонт рейкових автобусів за заниженими цінами та використати старе обладнання низької якості. Замість цього, використали старі запчастини, непридатні для використання, але відзначили їх у документах як нові, перерахувавши оплату приватній компанії. Різницю в сумі 17 284 000 гривень розділили між учасниками схеми, і витратили гроші на придбання автомобілів преміум-класу та нерухомості.

Усі четверо обвинувачених, які використовували службове становище для особистої матеріальної вигоди, будуть притягнуті до відповідальності за зловживання владою та розкрадання державних коштів.

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