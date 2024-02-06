Вимагав 30 000 грн щомісячної «данини» за оренду приміщення: у Києві судитимуть посадовця

На хабарі погорів керівник КП «Зеніт».

Фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві до суду скерували обвинувальний акт відносно керівника КП «Зеніт» за обвинуваченням у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

Як повідомила Київська міська прокуратура, керівник КП «Зеніт» (підприємство займається наданням послуг харчування, торгівлею продуктами харчування та наданням в оренду майна) вимагав у представника приватного товариства для себе 30 тисяч гривень щомісячно за надання в оренду приміщення колишньої їдальні.

Правоохоронці затримали посадовця під час отримання коштів.

У прокуратурі додали, що у разі доведення вини обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що у Києві податківець вимагав від власника АЗС $6 000 щомісячної «данини».

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