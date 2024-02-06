У Тернополі викладач університету на парі розповідав, що «дівчата самі провокують зґвалтування» і глузував з жіночої логіки

Викладач розповідав студентам сексистські та стереотипні наративи про жінок, глузував з жіночої логіки, кажучи, що вона «непередбачувана» та «заснована на натяках».

Фото: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

У Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка призупинили курс викладача, який втрапив у сексистський скандал. На парах він розповідав студентам стереотипні наративи про жінок - ділився роздумами про "несподівану жіночу логіку" та заявив, що дівчата "провокують зґвалтування". Про це повідомляє Wonderzine Україна.

Одна зі студенток навчального закладу виклала в TikTok кадри з презентації дисципліни "Педагогіка: підготовка молоді до сімейного життя", яке викладав колишній ректор, а зараз радник нового ректора Володимир Кравець.

У презентації поміж іншим зазначалося, що "дівчата самі провокують зґвалтування", а чоловіки та жінки нібито "часто по-різному" розуміють згоду на інтим.

Також у презентації йшлося про "жіночу" та "чоловічу" логіку. Зокрема, викладач пояснював, що "чоловіча" логіка "правильна, побудована на фактах, призначена для адекватної оцінки навколишнього світу й прийняття на основі цієї оцінки правильних рішень". А "жіноча" логіка служить, щоб приховано управляти чоловіком.

Фото: скрін з відео студентки

Такі висловлювання обурили студентів.

"Найбільше обурили старі стереотипи про існування чоловічої та жіночої логіки, та ще більше -про зґвалтування, що в цьому винна жертва. І що чоловіки - тварини, а справа жінок - народжувати дітей",- сказаластудентка Влада Кабушкіна в коментарі телеканалу TV-4.

В університеті вирішили призупинили курс викладача. У виші зібрали комісію, яка має дати експертну оцінку навчальних матеріалів курсу.

На ситуацію відреагувала народна депутатка та секретарка комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа, передає ZAXID.NET.

Вона засудила висловлювання викладача, зазначивши, що вони неприпустимі, та підготувала звернення в Міністерство освіти та науки й Державну службу якості освіти.

"Це антинаукові, образливі, сексистські твердження. Я вже приготувала звернення і в Міністерство освіти, і в Державну службу якості освіти", – сказала Піпа.

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