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В Тернополе преподаватель университета на паре рассказывал, что «девушки сами провоцируют изнасилование» и насмехался над женской логикой

21:32, 6 февраля 2024
Преподаватель рассказывал студентам сексистские и стереотипные нарративы о женщинах, насмехался над женской логикой, говоря, что она «непредсказуема» и «основана на намеках».
В Тернополе преподаватель университета на паре рассказывал, что «девушки сами провоцируют изнасилование» и насмехался над женской логикой
Фото: Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка
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В Тернопольском национальном педагогическом университете имени Владимира Гнатюка приостановили курс преподавателя, попавшего в сексистский скандал. На парах он рассказывал студентам стереотипные нарративы о женщинах - делился размышлениями о "неожиданной женской логике" и заявлял, что девушки "провоцируют изнасилование". Об этом сообщает Wonderzine Україна.

Одна из студенток учебного заведения выложила в TikTok кадры по презентации дисциплины "Педагогика: подготовка молодежи к семейной жизни", которую преподавал бывший ректор, а сейчас советник нового ректора Владимир Кравец.

В презентации отмечалось, что "девушки сами провоцируют изнасилование", а мужчины и женщины якобы "часто по-разному" понимают согласие на интим. 

Также в презентации речь шла о "женской" и "мужской" логике. В частности, преподаватель объяснял, что "мужская" логика "правильная, построенная на фактах, предназначена для адекватной оценки окружающего мира и принятия на основе этой оценки правильных решений". А "женская" логика служит, чтобы скрыто управлять мужчиной.

Такие высказывания возмутили студентов.

"Больше всего возмутили старые стереотипы о существовании мужской и женской логики, и еще больше - об изнасиловании, что в этом виновата жертва. И что мужчины - животные, а дело женщин - рожать детей", - сказала студентка в комментарии телеканалу TV-4.

В университете решили приостановить курс преподавателя. В вузе собрали комиссию, которая должна дать экспертную оценку учебным материалам курса.

На ситуацию отреагировала народная депутат и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа, передает  ZAXID.NET. 

Она осудила высказывания преподавателя, отметив, что они недопустимы и подготовила обращение в Министерство образования и науки и Государственную службу качества образования.

"Это антинаучные, оскорбительные, сексистские утверждения. Я уже приготовила обращение и в Министерство образования, и в Государственную службу качества образования", – сказала Пипа.

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