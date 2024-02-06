Требовал 30 000 грн ежемесячной «дани» за аренду помещения: в Киеве будут судить чиновника

На взятке погорел руководитель КП «Зенит».

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве в суд направили обвинительный акт в отношении руководителя КП «Зенит» по обвинению в вымогательстве и извлечении неправомерной выгоды.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, руководитель КП «Зенит» (предприятие занимается предоставлением услуг питания, торговлей продуктами питания и предоставлением в аренду имущества) требовал у представителя частного общества для себя 30 тысяч гривен ежемесячно за предоставление в аренду помещения бывшей столовой.

Правоохранители задержали чиновника при получении средств.

В прокуратуре добавили, что в случае доказательства вины обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве налоговик требовал от владельца АЗС $6 000 ежемесячной «дани».

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