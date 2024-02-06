Ремонт «Бориспольского экспресса»: 4 экс-чиновника «Укрзализныци» обвиняются в завладении 17 млн гривен

Будут судить экс-чиновников за злоупотребление 17 млн гривен «Укрзализныци» на ремонт «Бориспольского экспресса».

Источник фото: Национальная полиция Украины

Четырех бывших чиновников будут судить за завладение 17 миллионами гривен "Укрзализныци" на ремонт "Бориспольского экспресса". В частности, среди обвиняемых два главных инженера, инженер-технолог и заместитель директора регионального филиала "Укрзализныци". Они считаются организаторами схемы хищения средств, предназначенных на ремонт скоростного поезда из Киева в аэропорт "Борисполь" в период с 2019 по 2020 год. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По данным следствия, подсудимые внедрили схему, в рамках которой подрядчик, победивший в торгах, должен был осуществить капитальный ремонт рельсовых автобусов по заниженным ценам и использовать старое оборудование низкого качества. Вместо этого, использовали старые запчасти, непригодные для использования, но отметили их в документах как новые, перечислив оплату частной компании. Разницу в сумме 17 284 000 гривен разделили между участниками схемы, и потратили деньги на приобретение автомобилей премиум-класса и недвижимости.

Все четверо обвиняемых, которые использовали служебное положение для личной материальной выгоды, будут привлечены к ответственности за злоупотребление властью и хищение государственных средств.

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