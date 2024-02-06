В ВАКС сообщили о наличии вакантной должности

В Антикорсуде ищут помощника судьи.

В Высшем антикоррупционном суде открылась вакансия помощника судьи, который является следственным судьей и рассматривает дела по существу предъявленного обвинения. Об этом сообщил руководитель аппарата суда Богдан Крикливенко.

Требования к кандидатам: не менее 2 лет работы помощником судьи, преимуществом будет криминальная специализация.

«Условием участия в отборе является обязательная отправка от 1 до 3 судебных решений, проекты которых готовил кандидат, в которых им предложена определенная правовая позиция по решаемому судом вопросу. Текст судебного решения должен быть обезличен и без информации, защищенной Законом.

В текст решения также должен быть представлен комментарий кандидата с обоснованием предложенного им судебного решения по поданному ходатайству (заявления или жалобы).

Приглашаю желающих до конца дня 14.02.2024 направлять резюме и тексты решений на [email protected]», - говорится в сообщении.

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