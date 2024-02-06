На українців чекають митні перевірки: Уряд схвалив законопроєкт

На засіданні Кабінету Мністрів 6 лютого було схвалено законопроєкт «Про внесення змін до пункту 9-12 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України» щодо проведення перевірок митницею, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Нові пропозиції включають такі пункти:
- З 1 березня 2024 року, за умови наявності безпечних умов, митні органи отримають повноваження з проведення документальних перевірок відповідності вимогам законодавства України з питань митної справи. Це стосується своєчасності, достовірності та повноти нарахування та сплати митних платежів при переміщенні товарів через митний кордон України.
- Планується відновлення документальних перевірок, які розпочалися, але не завершилися до 24 лютого 2022 року.
- З моменту набрання чинності законопроєкту буде встановлено строк у 60 днів для вручення актів про результати перевірок, процедура вручення яких не завершилася до 24 лютого 2022 року.
- Також передбачено мораторій на проведення перевірок у платників податків.
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