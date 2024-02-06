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  1. В Україні

На українців чекають митні перевірки: Уряд схвалив законопроєкт

18:12, 6 лютого 2024
Кабмін схвалив законопроєкт щодо проведення з 1 березня 2024 року перевірок митницею.
На українців чекають митні перевірки: Уряд схвалив законопроєкт
Джерело фото: buhplatforma
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На засіданні Кабінету Мністрів 6 лютого було схвалено законопроєкт «Про внесення змін до пункту 9-12 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України» щодо проведення перевірок митницею, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Нові пропозиції включають такі пункти:

  • З 1 березня 2024 року, за умови наявності безпечних умов, митні органи отримають повноваження з проведення документальних перевірок відповідності вимогам законодавства України з питань митної справи. Це стосується своєчасності, достовірності та повноти нарахування та сплати митних платежів при переміщенні товарів через митний кордон України.
  • Планується відновлення документальних перевірок, які розпочалися, але не завершилися до 24 лютого 2022 року.
  • З моменту набрання чинності законопроєкту буде встановлено строк у 60 днів для вручення актів про результати перевірок, процедура вручення яких не завершилася до 24 лютого 2022 року.
  • Також передбачено мораторій на проведення перевірок у платників податків.

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