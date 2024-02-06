На українців чекають митні перевірки: Уряд схвалив законопроєкт

Кабмін схвалив законопроєкт щодо проведення з 1 березня 2024 року перевірок митницею.

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На засіданні Кабінету Мністрів 6 лютого було схвалено законопроєкт «Про внесення змін до пункту 9-12 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України» щодо проведення перевірок митницею, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Нові пропозиції включають такі пункти:

З 1 березня 2024 року, за умови наявності безпечних умов, митні органи отримають повноваження з проведення документальних перевірок відповідності вимогам законодавства України з питань митної справи. Це стосується своєчасності, достовірності та повноти нарахування та сплати митних платежів при переміщенні товарів через митний кордон України.

Планується відновлення документальних перевірок, які розпочалися, але не завершилися до 24 лютого 2022 року.

З моменту набрання чинності законопроєкту буде встановлено строк у 60 днів для вручення актів про результати перевірок, процедура вручення яких не завершилася до 24 лютого 2022 року.

Також передбачено мораторій на проведення перевірок у платників податків.

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