На Кіровоградщині «чорні лісоруби» знищили дерев на 1,7 млн грн, фото

Вони знищили понад сотню дерев вздовж ділянок лісосмуг, що перебувають у господарському віданні регіональної філії Укрзалізниці.

Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

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На Кіровоградщині викрили "чорних лісорубів", які знищили цінну деревину, спричинивши довкіллю 1,7 млн гривень збитків. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Четверо жителів Новоукраїнського району здійснили незаконну порубку дерев. Вони без будь-яких дозвільних документів знищили понад сотню дерев вздовж ділянок лісосмуг, що перебувають у господарському віданні регіональної філії Укрзалізниці.

Розмір спричиненої злочином шкоди за висновками експертиз становить 1,7 млн грн.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваних та зберігання протиправно зрубаних лісових насаджень. Вилучили деревину, вантажні автомобілі, бензопили, мобільні термінали та чорнові записи незаконної діяльності.

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