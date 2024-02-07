На Закарпатті чоловік зґвалтував падчерку: як його покарали

30-річний чоловік кілька разів зґвалтував доньку своєї співмешканки.

Суд виніс вирок 30-річному мешканцю Закарпаття, який неодноразово ґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Було доведено, що чоловік у серпні 2021 року кілька разів зґвалтував на той час 13-річну доньку своєї співмешканки.

Він скористався безпорадним станом та відсутністю життєвого досвіду у дитини.

На засіданні суду він своєї вини не визнав. Однак, його причетність до злочинів підтверджено сукупністю зібраних та досліджених доказів.

Горе-вітчиму призначили покарання у вигляді 15 років тюрми, із занесенням його даних до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх.

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