На Закарпатье мужчина изнасиловал падчерицу: как его наказали

30-летний мужчина несколько раз изнасиловал дочь своей сожительницы.

Суд приговорил 30-летнего жителя Закарпатья, который неоднократно насиловал малолетнюю дочь своей сожительницы. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Было доказано, что мужчина в августе 2021 несколько раз изнасиловал в то время 13-летнюю дочь своей сожительницы.

Он воспользовался беспомощным состоянием и отсутствием жизненного опыта у ребенка.

На заседании суда он своей вины не признал. Однако его причастность к преступлениям подтверждена совокупностью собранных и исследованных доказательств.

Горе-отчиму назначили наказание в виде 15 лет тюрьмы с внесением его данных в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних.

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