Украина на пути к вступлению в ОЭСР: результаты встречи генсека Корманна со Шмыгалем

Генсек ОЭСР Матиас Корманн прибыл в Киев, чтобы обсудить программу для Украины относительно ее членства.

Источник фото: Тelegram / Денис Шмигаль

В Украину с рабочим визитом приехал генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиас Корманн. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, добавив, что Организация одобрила программу для Украины, направленную на вступление страны в ОЭСР.

"Обретение полноправного членства в Организации - один из наших приоритетов. Ведь это маркер готовности вступления Украины в ЕС и сигнал для иностранных компаний, что Украина - перспективная страна для инвестиций", - отметил глава правительства.

Шмыгаль отметил, что ОЭСР отметила успешную реализацию реформ в Украине.

"Наши партнеры акцентировали на достигнутом, несмотря на войну, прогрессе в таких сферах как государственное управление, цифровизация, борьба с коррупцией, упрощение разрешительных процедур. Было отмечено введение грейдовой системы оплаты труда государственных служащих как важный шаг в направлении реформы государственного управления. Продолжаем корпоративную реформу", - добавил премьер-министр.

Шмыгаль также обратился к ОЭСР с просьбой содействовать разработке международных рекомендаций по конфискации российских активов.

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