Україна на шляху до вступу в ОЕСР: результати зустрічі генсека Корманна зі Шмигалем

Генсек ОЕСР Матіас Корманн прибув до Києва, щоб обговорити програму для України щодо її членства.

Джерело фото: Тelegram / Денис Шмигаль

В Україну з робочим візитом приїхав генеральний секретар Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіас Корманн. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, додавши, що Організація схвалила програму для України, спрямовану на вступ країни в ОЕСР.

«Набуття повноправного членства в Організації — один із наших пріоритетів. Адже це маркер готовності вступу України в ЄС та сигнал для іноземних компаній, що Україна — перспективна країна для інвестицій», - зазначив глава уряду.

Шмигаль зауважив, що ОЕСР відзначила успішну реалізацію реформ в Україні.

«Наші партнери акцентували на досягнутому, попри війну, прогресі в таких сферах як державне управління, цифровізація, боротьба з корупцією, спрощення дозвільних процедур. Було відзначено запровадження грейдової системи оплати праці державних службовців як важливий крок у напрямку реформи державного управління. Продовжуємо корпоративну реформу», - додав прем'єр-міністр.

Шмигаль також звернувся до ОЕСР з проханням сприяти розробці міжнародних рекомендацій щодо конфіскації російських активів.

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