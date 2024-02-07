Хто має право не застосовувати РРО та ПРРО: роз’яснення податкової

РРО та ПРРО можуть не застосовувати ФОП - платники єдиного податку 1 групи та ще дві категорії.

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що застосування РРО/ПРРО наразі є обов’язковим для всіх ФОП – платників єдиного податку 2-4 груп у разі проведення розрахункових операцій за готівкові кошти та/або по безготівковому розрахунку, незалежно від виду діяльності та обсягу доходу. Про це йдеться у пресслужбі відомства

Не застосовувати РРО/ПРРО можуть:

- ФОП - платники єдиного податку 1 групи;

- Суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю на території села з використанням РК та КОРО (якщо у торговельному об’єкті не реалізуються підакцизні товари або якщо сільська рада не прийняла рішення про обов’язкове застосування РРО/ПРРО);

- Суб’єкти господарювання, які отримують кошти за реалізовані товари/послуги виключно за реквізитами розрахункового рахунку (в форматі IBAN), відкритого в установі банку, незалежно від способу оплати покупцем.

Раніше податкова пояснила, як визначати строк служби РРО.

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