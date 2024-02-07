Продавав неіснуючі шини, газові балони та ехолоти: на Харківщині судитимуть шахрая

Мешканець селища Пісочин ошукав українців на сотні тисяч гривень.

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На Харківщині затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно 33-річного чоловіка за фактом шахрайства.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, з жовтня 2021 року житель селища Пісочин Харківської області розміщував оголошення про продаж неіснуючих товарів на відомих платформах інтернет-обʼяв.

Ділок «продавав» автомобільні шини, підводні відеокамери, ехолоти, побутові газові балони тощо.

«Довірливі громадяни здійснювали передплату або повну оплату за «товар» на банківські картки шахрая, однак так його і не отримували.

Чоловік ошукав 43 людей з різних областей України. Загальна шкода, завдана потерпілим, складає майже 300 тисяч гривень», - сказано у повідомленні.

У вересні 2023 року правоохоронці викрили чоловіка. Обвинувальний акт розглядатимуть у Харківському районному суді Харківської області.

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