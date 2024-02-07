Продавал несуществующие шины, газовые баллоны и эхолоты: в Харьковской области будут судить мошенника

Житель поселка Песочин обманул украинцев на сотни тысяч гривен.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харьковской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего мужчины по факту мошенничества.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, с октября 2021 житель поселка Песочин Харьковской области размещал объявления о продаже несуществующих товаров на известных платформах интернет-объявлений.

Делок «продавал» автомобильные шины, подводные видеокамеры, эхолоты, бытовые газовые баллоны.

«Доверчивые граждане осуществляли предоплату или полную оплату за «товар» на банковские карты мошенника, однако так его и не получали.

Мужчина обманул 43 человека из разных областей Украины. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составляет почти 300 тысяч гривен», - говорится в сообщении.

В сентябре 2023 года правоохранители разоблачили мужчину. Обвинительный акт будет рассмотрен в Харьковском районном суде Харьковской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.