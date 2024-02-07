Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Чем известна Реда Мольене, возглавившая конкурсную комиссию, которая отберет дисциплинарных инспекторов для ВСП

Представитель Литвы имеет тесные связи с Государственной судебной администрацией, а также учит украинских судей и работников аппаратов, как нужно работать.

На председателя НАПК претендует прокурор Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Олег Корниенко

Кандидат на председателя НАПК Олег Корниенко проходит службу в органах Военной службы правопорядка ВСУ, где, в частности, проверял соблюдение военнослужащими требований антикоррупционного законодательства.

На председателя НАПК претендует прокурор САП с опытом работы директором детективного агентства Станислав Броневицкий, за 2023 год заработавший 2,17 млн грн

Судя по декларациям прокурора САП Станислава Броневицкого, работа в САП значительно прибыльнее, чем работа директором детективного агентства и адвокатского объединения, на сайтах которых он до сих пор указан как директор

Верховная Рада разблокировала подписание закона о сборе персональных данных украинцев в Реестре военнообязанных и хранение их на зарубежных серверах

Парламент исправил «ошибки», допущенные при принятии закона о цифровизации военного учета и сборе немалого количества персональных данных в едином Реестре военнообязанных.

Законопроект Кабмина о мобилизации может быть одобрен за основу уже 7 февраля

Верховная Рада проголосовала за ускорение рассмотрения законопроекта о мобилизации.

  1. В Украине

Продавал несуществующие шины, газовые баллоны и эхолоты: в Харьковской области будут судить мошенника

07:00, 7 февраля 2024
Житель поселка Песочин обманул украинцев на сотни тысяч гривен.
Продавал несуществующие шины, газовые баллоны и эхолоты: в Харьковской области будут судить мошенника
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харьковской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего мужчины по факту мошенничества.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, с октября 2021 житель поселка Песочин Харьковской области размещал объявления о продаже несуществующих товаров на известных платформах интернет-объявлений.

Делок «продавал» автомобильные шины, подводные видеокамеры, эхолоты, бытовые газовые баллоны.

«Доверчивые граждане осуществляли предоплату или полную оплату за «товар» на банковские карты мошенника, однако так его и не получали.

Мужчина обманул 43 человека из разных областей Украины. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составляет почти 300 тысяч гривен», - говорится в сообщении.

В сентябре 2023 года правоохранители разоблачили мужчину. Обвинительный акт будет рассмотрен в Харьковском районном суде Харьковской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео