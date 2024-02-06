Facebook и Instagram улучшат контроль над фотографиями, созданными искусственным интеллектом

Эти соцсети будут маркировать изображения, созданные с помощью ИИ.

Компания Meta Platforms, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, теперь будет маркировать изображения, сгенерированные искусственным интеллектом других компаний. Об этом сообщает Reuters.

О сгенерированном изображении будут сообщаться с помощью маркеров, которые будут встроены в файл фото.

Meta уже маркирует любой контент, созданный с помощью собственных инструментов искусственного интеллекта, теперь эта практика будет распространена на других разработчиков ИИ, таких как OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney, Shutterstock, Alphabet's.

Сообщается, что маркировка изображений возможна благодаря сотрудничеству между крупными компаниями, которые за последние 10 лет координировали удаление неприемлемого контента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.