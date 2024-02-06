У Facebook та Instagram покращать контроль над фотографіями, створеними штучним інтелектом

Ці соцмережі маркуватимуть зображення, які створені за допомогою ШІ.

Компанія Meta Platforms, якій належать соціальні мережі Facebook та Instagram тепер буде маркувати зображення, що були згенеровані штучним інтелектом інших компаній. Про це повідомляє Reuters.

Про згенероване зображення повідомлятимуть за допомогою маркерів, які будуть вбудовані у файл фото.

Meta вже маркує будь-який контент, створений за допомогою власних інструментів штучного інтелекту, тепер ця практика буде розповсюджена на інших розробників ШІ, таких як OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney, Shutterstock, Alphabet's.

Повідомляється, що маркування зображень можливе завдяки співробітництву між великими компаніями, які протягом останніх 10 років координували видалення неприйнятного контенту.

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