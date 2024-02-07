Кто имеет право не применять РРО и ПРРО: разъяснение налоговой

РРО и ПРРО могут не применять ФЛП - плательщики единого налога 1 группы и две категории.

Главное управление ГНС в Киевской области напоминает, что применение РРО/ПРРО является обязательным для всех ФЛП – плательщиков единого налога 2-4 групп в случае проведения расчетных операций за наличные средства и/или по безналичному расчету, независимо от вида деятельности и объема дохода. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Не применять РРО/ПРРО могут:

- ФЛП – плательщики единого налога 1 группы;

- субъекты хозяйствования, осуществляющие розничную торговлю на территории села с использованием РК и КОРО (если в торговом объекте не реализуются подакцизные товары или если сельский совет не принял решение об обязательном применении РРО/ПРРО);

- субъекты хозяйствования, получающие средства за реализуемые товары/услуги исключительно по реквизитам расчетного счета (в формате IBAN), открытого в учреждении банка, независимо от способа оплаты покупателем.

Ранее налоговая объяснила, как определять срок службы РРО.

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