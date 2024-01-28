Налоговая объяснила, как определять срок службы РРО

В ГНС отметили, что срок службы регистраторов расчетных операций устанавливает производитель этой продукции.

Западное межрегиональное управление Государственной налоговой службы сообщает, как определять срок службы РРО.

Отмечается, что в соответствии с пунктом 2 Постановления Кабинета Министров № 601 «Об утверждении Порядка технического обслуживания и ремонта регистратора расчетных операций» с изменениями и дополнениями срок службы регистратора расчетных операций (далее – РРО) – срок, в течение которого производитель (поставщик) гарантирует работоспособность РРО.

Срок службы регистраторов расчетных операций устанавливает изготовитель данной продукции.

При определении срока службы РРО следует руководствоваться нормой семилетнего срока с момента ввода в эксплуатацию, но не более девяти лет с даты выпуска.

Регистрация РРО действует до даты отмены регистрации РРО в соответствии с пунктом 1 главы 4 раздела II Порядка регистрации и применения РРО, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 14.06.2016 № 547 с изменениями и дополнениями (далее – Порядок № 547).

Для отмены регистрации РРО предприятие или представитель субъекта хозяйствования подает в контролирующий орган по месту регистрации РРО заявление по форме № 4-РРО "Заявление об отмене регистрации регистратора расчетных операций" (J1313605). Перед отменой регистрации РРО его необходимо распломбировать в Центре сервисного обслуживания, с которым предприятием заключен договор о техническом обслуживании и ремонте РРО.

Вместе с заявлением об отмене регистрации предприятие предоставляет в контролирующий орган регистрационное удостоверение.

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