Задушил и неделю жил с трупом: на Днепропетровщине мужчина жестоко убил женщину

Между мужчиной и женщиной возник конфликт, закончившийся убийством.

В Днепропетровской области в городе Желтые Воды мужчина жестоко убил жену. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В полицию поступило сообщение о трупном запахе в одной из квартир в Желтых Водах. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили в доме тело женщины в процессе разложения.

Как выяснилось, женщину задушил ее гражданский мужчина. Между супругами возникла ссора, в ходе которой он толкнул жену, набросил на шею ремень и затянул его. После совершенного убийца ушел из дома.

Когда мужчина вернулся в квартиру, решил скрыть преступление. Он перетащил тело в другую часть комнаты, где забрасывал его вещами и коробками и почти неделю жил в квартире с погибшей.

Мужчину задержали и объявили о подозрении за умышленное убийство. До приговора суда он будет находиться под стражей.

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