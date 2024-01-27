Буданов пообещал, что в ближайшее время обмен военнопленными состоится

Сейчас украинская сторона делает все для этого, сказал глава ГУР.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время обмен военнопленными между Украиной и рф все же состоится. Украинская сторона делает все для этого, сказал он в эфире телемарафона.

"Жизнь наших людей – военнослужащих или гражданских – не должна быть в опасности. И в тех ужасных условиях, в которых их там содержат. Все что можно делать – мы сделаем. Я уверен, что в ближайшее время обмен все же произойдет", - заявил он.

Глава ГУР добавил, что Украина со временем узнает, что произошло с эпизодом по поводу авиакатастрофы Ил-76 и якобы военнопленных на борту.

Напомним, в среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области рф упал военно-транспортный российский самолет Ил-76.

В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что 24 января должен был состояться обмен пленными, который не состоялся и по утверждению российской стороны это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что пока нет подтверждений о том, что на военно-транспортном самолете Ил-76 находились военнопленные.

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