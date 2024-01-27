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  1. В Україні

Буданов пообіцяв, що найближчим часом обмін військовополоненими відбудеться

21:20, 27 січня 2024
Наразі українська сторона робить все для цього, сказав очільник ГУР.
Буданов пообіцяв, що найближчим часом обмін військовополоненими відбудеться
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Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що найближчим часом обмін військовополоненими між Україною та рф все ж відбудеться. Українська сторона робить все для цього, сказав він в ефірі телемарафону.

"Життя наших людей - військовослужбовців чи цивільних - не має бути в небезпеці. І в тих жахливих умовах, в яких їх там утримують. Все що можна робити - ми зробимо. Я певен, що найближчим часом обмін все ж таки відбудеться", - заявив він.

Очільник ГУР додав, що Україна з часом дізнається, що сталося з епізодом щодо авіакатастрофи Іл-76 та начебто військовополоненних на борту.

Нагадаємо, у середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області рф впав військово-транспортний російський літак Іл-76.

У Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся і за твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що поки немає підтверджень про те, що на військово-транспортному літаку Іл-76, який зазнав аварії в Білгородській області рф, перебували військовополонені.

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