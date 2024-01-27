Буданов пообіцяв, що найближчим часом обмін військовополоненими відбудеться

Наразі українська сторона робить все для цього, сказав очільник ГУР.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що найближчим часом обмін військовополоненими між Україною та рф все ж відбудеться. Українська сторона робить все для цього, сказав він в ефірі телемарафону.

"Життя наших людей - військовослужбовців чи цивільних - не має бути в небезпеці. І в тих жахливих умовах, в яких їх там утримують. Все що можна робити - ми зробимо. Я певен, що найближчим часом обмін все ж таки відбудеться", - заявив він.

Очільник ГУР додав, що Україна з часом дізнається, що сталося з епізодом щодо авіакатастрофи Іл-76 та начебто військовополоненних на борту.

Нагадаємо, у середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області рф впав військово-транспортний російський літак Іл-76.

У Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся і за твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що поки немає підтверджень про те, що на військово-транспортному літаку Іл-76, який зазнав аварії в Білгородській області рф, перебували військовополонені.

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