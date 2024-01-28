В Україні значно побільшало ДТП: патрульні навели статистику

Основна причина аварій — перевищення швидкості.

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У 2023 році в Україні кількість ДТП зросла на чверть, порівняно з 2022 роком. Смертність внаслідок таких автопригод підвищилася на 9%. Про це повідомляє патруальна поліція.

Причиною понад 50% усіх смертельних аварій правоохоронці називають перевищення швидкості.

"За рік сталися 23 462 ДТП із загиблими або травмованими. 3053 людини загинули, а 29 502 людини отримали травми. У Києві загинули 103 людини", - зазначають патрульні.

Як проаналізували в спільноті "Про мобільність", іншими поширеними причинами смертельних ДТП є порушення правил маневрування (16%) та перехід дороги в невстановленому місці (5%) й виїзд на смугу зустрічного руху (5%).

Найбільше смертей на дорогах поруч із населеними пунктами фіксували в таких областях:

• Дніпропетровській - 191 випадок;

• Львівській - 126 випадків;

• Харківській - 120 випадків.

Найбільша кількість серед усіх аварій - це зіткнення машин (41%). На другому місці - наїзд на пішоходів (27%), а на третьому - наїзд на перешкоду (12%).

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