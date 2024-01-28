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Верховний Суд висловився щодо застосування презумпції правомірності рішень платника податків

Для її застосування необхідно і достатньо виявлення двох або більше альтернативних варіантів правомірної поведінки, з яких обравши найвигідніший для себе, платник почуватиметься захищеним від можливих негативних наслідків як з боку контролюючого органу, так і суду, - Верховний Суд.

Кабмін внесе законопроект про консолідацію розслідування економічних злочинів у БЕБ, яке раніше Кабмін пропонував перезавантажити

РНБО рекомендує об’єднати розслідування злочинів проти економіки в одному органі – Бюро економічної безпеки, перезавантаження якого 29 грудня анонсував Кабмін, але так і не вніс відповідний законопроект до Ради.

Проникнення до квартири без ухвали слідчого судді, - позиція Верховного Суду

Слідчий суддя при розгляді клопотання про проведення обшуку після того, як він вже був проведений у зв’язку з невідкладним випадком, має перевірити, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Стало відомо, за якою формулою будуть обчислювати винагороду перекладачів та медіаторів, яких залучають центри БПД

Уряд затвердив порядок оплати послуг перекладачів і медіаторів, яких залучають в рамках надання безоплатної правничої допомоги.

У Верховній Раді вирішили зробити зрозумілішими порівняльні таблиці до законопроектів, щоб депутати могли бачити, за що вони голосують

Порівняльні таблиці до другого читання наразі не містять тексту чинних норм закону, тому депутати не завжди наочно бачать, що вони змінюють у законодавстві.

  1. В Україні

В Україні значно побільшало ДТП: патрульні навели статистику

07:20, 28 січня 2024
Основна причина аварій — перевищення швидкості.
В Україні значно побільшало ДТП: патрульні навели статистику
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У 2023 році в Україні кількість ДТП зросла на чверть, порівняно з 2022 роком. Смертність внаслідок таких автопригод підвищилася на 9%. Про це повідомляє патруальна поліція.

Причиною понад 50% усіх смертельних аварій правоохоронці називають перевищення швидкості.

"За рік сталися 23 462 ДТП із загиблими або травмованими. 3053 людини загинули, а 29 502 людини отримали травми. У Києві загинули 103 людини", - зазначають патрульні.

Як проаналізували в спільноті "Про мобільність", іншими поширеними причинами смертельних ДТП є порушення правил маневрування (16%) та перехід дороги в невстановленому місці (5%) й виїзд на смугу зустрічного руху (5%).

Найбільше смертей на дорогах поруч із населеними пунктами фіксували в таких областях:

• Дніпропетровській - 191 випадок;

• Львівській - 126 випадків;

• Харківській - 120 випадків.

Найбільша кількість серед усіх аварій - це зіткнення машин (41%). На другому місці - наїзд на пішоходів (27%), а на третьому - наїзд на перешкоду (12%).

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