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Верховний Суд висловився щодо застосування презумпції правомірності рішень платника податків

Для її застосування необхідно і достатньо виявлення двох або більше альтернативних варіантів правомірної поведінки, з яких обравши найвигідніший для себе, платник почуватиметься захищеним від можливих негативних наслідків як з боку контролюючого органу, так і суду, - Верховний Суд.

Кабмін внесе законопроект про консолідацію розслідування економічних злочинів у БЕБ, яке раніше Кабмін пропонував перезавантажити

РНБО рекомендує об’єднати розслідування злочинів проти економіки в одному органі – Бюро економічної безпеки, перезавантаження якого 29 грудня анонсував Кабмін, але так і не вніс відповідний законопроект до Ради.

Проникнення до квартири без ухвали слідчого судді, - позиція Верховного Суду

Слідчий суддя при розгляді клопотання про проведення обшуку після того, як він вже був проведений у зв’язку з невідкладним випадком, має перевірити, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Стало відомо, за якою формулою будуть обчислювати винагороду перекладачів та медіаторів, яких залучають центри БПД

Уряд затвердив порядок оплати послуг перекладачів і медіаторів, яких залучають в рамках надання безоплатної правничої допомоги.

У Верховній Раді вирішили зробити зрозумілішими порівняльні таблиці до законопроектів, щоб депутати могли бачити, за що вони голосують

Порівняльні таблиці до другого читання наразі не містять тексту чинних норм закону, тому депутати не завжди наочно бачать, що вони змінюють у законодавстві.

  1. В Україні

росія вербує молодь Білорусі до своїх військових ВНЗ, — Центр нацспротиву

07:00, 28 січня 2024
Центр нацспротиву повідомляє, що рф намагається виправити нестачу офіцерів вербуванням громадян з інших країн.
росія вербує молодь Білорусі до своїх військових ВНЗ, — Центр нацспротиву
Фото: Центр нацспротиву
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Росіяни почали вербувати молодь Білорусі на навчання у військових навчальних закладах. Причина цього полягає в тому, що в російській армії фіксується брак офіцерів молодшої ланки. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Внаслідок великих втрат у війні проти України у російських окупаційних військах виник значний дефіцит офіцерів молодшої ланки. росія намагається виправити це шляхом вербування громадян інших країн, зокрема, білорусів", - ідеться в повідомленні

Військові рф проводять так звані дні "відкритих дверей" у районних центрах Білорусі. Там вони пропонують місцевій молоді навчатись на офіцерів у російських військових вищих навчальних закладах.

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