росія вербує молодь Білорусі до своїх військових ВНЗ, — Центр нацспротиву

Центр нацспротиву повідомляє, що рф намагається виправити нестачу офіцерів вербуванням громадян з інших країн.

Фото: Центр нацспротиву

Росіяни почали вербувати молодь Білорусі на навчання у військових навчальних закладах. Причина цього полягає в тому, що в російській армії фіксується брак офіцерів молодшої ланки. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Внаслідок великих втрат у війні проти України у російських окупаційних військах виник значний дефіцит офіцерів молодшої ланки. росія намагається виправити це шляхом вербування громадян інших країн, зокрема, білорусів", - ідеться в повідомленні

Військові рф проводять так звані дні "відкритих дверей" у районних центрах Білорусі. Там вони пропонують місцевій молоді навчатись на офіцерів у російських військових вищих навчальних закладах.

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