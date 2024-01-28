россия вербует молодежь Беларуси в свои военные вузы, — Центр нацсопротивления

Центр нацсопротивления сообщает, что рф пытается исправить нехватку офицеров вербовкой граждан из других стран.

Россияне начали вербовать молодежь Беларуси на обучение в военных учебных заведениях. Причина этого состоит в том, что в российской армии фиксируется нехватка офицеров младшего звена, сообщает Центр национального сопротивления.

"В результате больших потерь в войне против Украины в российских оккупационных войсках возник значительный дефицит офицеров младшего звена. рф пытается исправить это путем вербовки граждан других стран, в частности, белорусов", - говорится в сообщении.

Военные рф проводят так называемые дни "открытых дверей" в районных центрах Беларуси. Там они предлагают местной молодежи учиться на офицеров в российских военных вузах.

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