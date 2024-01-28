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Кабмин внесет законопроект о консолидации расследования экономических преступлений в БЭБ, которое ранее Кабмин предлагал перезагрузить

СНБО рекомендует объединить расследование преступлений против экономики в одном органе – Бюро экономической безопасности, перезагрузку которого 29 декабря анонсировал Кабмин, но так и не внес соответствующий законопроект в Раду.

Проникновение в квартиру без определения следственного судьи, - позиция Верховного Суда

Следcтвенный судья при рассмотрении ходатайства о проведении обыска после того, как он уже был проведен в связи с безотлагательным случаем, должен проверить, действительно ли имелись основания для проникновения в жилье или другое владение лица без определения следственного судьи.

Стало известно, по какой формуле будут вычислять вознаграждение переводчиков и медиаторов, привлекаемых центрами БПП

Правительство утвердило порядок оплаты услуг переводчиков и медиаторов, привлекаемых в рамках предоставления бесплатной правовой помощи.

В Верховной Раде решили сделать более понятными сравнительные таблицы к законопроектам, чтобы депутаты могли видеть, за что они голосуют

Сравнительные таблицы ко второму чтению не содержат текста действующих норм закона, поэтому депутаты не всегда наглядно видят, что они меняют в законодательстве.

Верховный Суд рассмотрел дело о строительстве многофункционального комплекса на землях рекреационного назначения на территории Пущи-Водицы в Киеве

Ограничения осуществления строительства на землях рекреационного назначения, - позиция Верховного Суда.

  1. В Украине

россия вербует молодежь Беларуси в свои военные вузы, — Центр нацсопротивления

07:00, 28 января 2024
Центр нацсопротивления сообщает, что рф пытается исправить нехватку офицеров вербовкой граждан из других стран.
россия вербует молодежь Беларуси в свои военные вузы, — Центр нацсопротивления
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Россияне начали вербовать молодежь Беларуси на обучение в военных учебных заведениях. Причина этого состоит в том, что в российской армии фиксируется нехватка офицеров младшего звена, сообщает Центр национального сопротивления.

"В результате больших потерь в войне против Украины в российских оккупационных войсках возник значительный дефицит офицеров младшего звена. рф пытается исправить это путем вербовки граждан других стран, в частности, белорусов", - говорится в сообщении.

Военные рф проводят так называемые дни "открытых дверей" в районных центрах Беларуси. Там они предлагают местной молодежи учиться на офицеров в российских военных вузах.

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