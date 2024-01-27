На ремонте школы в Одессе украли 2 миллиона гривен: подрядчику объявили подозрение

Прокуратура сообщает, что руководитель предприятия-подрядчика присвоил деньги во время капремонта здания, стадиона и благоустройства территории школы.

В Одессе подрядчик присвоил более двух миллионов гривен во время ремонта школы в Приморском районе города, сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, руководитель предприятия-подрядчика присвоил деньги во время капремонта здания, стадиона и благоустройства территории школы. Мужчина внес в документы ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ и подписал их. В результате этого бюджета города нанесен ущерб более двух миллионов гривен.

"Подрядчик завысил объем и стоимость строительных работ во время ремонта системы сливной канализации и обустройства ограды территории образовательного учреждения", - говорится в сообщении.

По данным полиции, работы должны были провести в общеобразовательной школе на улице Тенистой, стоимость работ оценили более чем в 37 миллионов гривен.

Мужчине сообщили о подозрении по факту служебного подлога и присвоения бюджетных средств - это ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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