Гоструда напоминает нюансы выплаты компенсации за неиспользованные отпуска при увольнении

Компенсации подлежит основной ежегодный отпуск и дополнительный отпуск работникам, имеющим детей.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, за какие неиспользованные отпуска работодатель должен выплатить компенсацию увольняемому работнику.

Отмечается, что компенсации подлежат основной ежегодный отпуск и дополнительный отпуск работникам, имеющим детей. Их необходимо компенсировать независимо от причины увольнения. В расчет берутся все годы, когда работник не пользовался отпусками. Остальные виды отпусков при их наличии работодатель может компенсировать по собственному желанию.

Компенсация должна быть выплачена работнику в день увольнения вместе с другими принадлежащими ему выплатами.

Ранее мы писали, правомерен ли перенос ежегодного отпуска без согласия работника.

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