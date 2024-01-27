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  1. В Украине

Гоструда напоминает нюансы выплаты компенсации за неиспользованные отпуска при увольнении

23:01, 27 января 2024
Компенсации подлежит основной ежегодный отпуск и дополнительный отпуск работникам, имеющим детей.
Гоструда напоминает нюансы выплаты компенсации за неиспользованные отпуска при увольнении
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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, за какие неиспользованные отпуска работодатель должен выплатить компенсацию увольняемому работнику.

Отмечается, что компенсации подлежат основной ежегодный отпуск и дополнительный отпуск работникам, имеющим детей. Их необходимо компенсировать независимо от причины увольнения. В расчет берутся все годы, когда работник не пользовался отпусками. Остальные виды отпусков при их наличии работодатель может компенсировать по собственному желанию.

Компенсация должна быть выплачена работнику в день увольнения вместе с другими принадлежащими ему выплатами.

Ранее мы писали, правомерен ли перенос ежегодного отпуска без согласия работника.

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