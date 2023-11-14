Правомерен ли перенос ежегодного отпуска без согласия работника: разъяснение

В Гоструда пояснили, что в период военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении ежегодного отпуска только в том случае, если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда рассказывает, правомерен ли перенос ежегодного отпуска без согласия работника.

Отмечается, что согласно ст. 80 КЗоТ ежегодный отпуск по инициативе работодателя, как исключение, может быть перенесен на другой период только по письменному согласию работника и по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем) в случае, когда предоставление ежегодного отпуска в ранее оговоренный период может не способствовать нормальному ходу работы предприятия, учреждения, организации и при условии, что часть отпуска продолжительностью не менее 24 календарных дней будет использована в текущем рабочем году.

В случае переноса ежегодного отпуска новый срок его предоставления устанавливается с согласия между работником и работодателем. Если причины, обусловившие перенос отпуска на другой период, наступили во время его использования, то неиспользованная часть ежегодного отпуска предоставляется по окончании действия прервавших его причин или по соглашению сторон переносится на другой период с соблюдением требований ст. 12 Закона Украины "Об отпусках".

В период действия военного положения не применяются нормы ч. 5 ст. 80 согласно Закону от 15.03.2022 №2136-IX с учетом изменений, внесенных Законом от 01.07.2022 №2352-IX. Запрещается непредоставление ежегодных отпусков полной продолжительности в течение двух лет подряд, а также непредоставление их в течение рабочего года лицам до восемнадцати лет и работникам, имеющим право на ежегодные дополнительные отпуска за работу с вредными и тяжелыми условиями или с особым характером труда.

При этом следует отметить, что согласно требованиям ч. 2 ст. 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста) ), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.