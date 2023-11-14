Чи є правомірним перенесення щорічної відпустки без згоди працівника: роз’яснення

У Держпраці пояснили, щоу період воєнного стану роботодавець може відмовити працівникові у наданні щорічної відпустки лише у разі, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці розповідає, чи є правомірним перенесення щорічної відпустки без згоди працівника.

Зазначається, що відповідно до ст. 80 КЗпП щорічна відпустка за ініціативою роботодавця, як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) у разі, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства, установи, організації, та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і роботодавцем. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період з додержанням вимог ст. 12 Закону України «Про відпустки».

У період дії воєнного стану не застосовуються норми ч. 5 ст. 80 згідно із Законом від 15.03.2022 №2136-IX з урахуванням змін, внесених Законом від 01.07.2022 №2352-IX. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років поспіль, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці.

При цьому слід зазначити, що згідно з вимогами ч. 2 ст. 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

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