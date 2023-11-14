Продавали довідки про непридатність до військової служби, чи втеча за кордон лісами: в Україні викрили 4 схеми для ухилянтів

Серед затриманих – посадовець ВЛК та ділки, які ховали «клієнтів» у таксі, продавали фіктивні довідки, чи вивозили прихованими маршрутами.

Співробітники Служби безпеки України виявили та припинили діяльність чотирьох нових схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків, які досягли військового віку. У ході проведених заходів у чотирьох регіонах країни були затримані організатори цих махінацій, включаючи посадовця військово-лікарської комісії та декілька кримінальних елементів.

Ці групи пропонували військовозобов'язаним «варіанти» уникнення служби та подальшої втечі за кордон шляхом підробки документів або нелегального перетину кордону поза контрольно-пропускними пунктами за грошову винагороду. Вартість таких послуг становила до 10 тисяч доларів США, залежно від терміновості та способу перетину кордону.

У Хмельницькому виявлено посадовця місцевої військово-лікарської комісії, який, отримавши хабарі, підробляв дані призовників для уникнення військової служби. На Одещині була розкрита міжнародна злочинна група, яка організовувала нелегальні транспортні маршрути для перетину кордону до європейської країни через лісові стежки та річкові понтони.

Одеський кримінальник під прізвиськом «Бастіон» та двоє його іноземних спільників були частиною цієї злочинної групи. Для привертання «клієнтів», зловмисники використовували Телеграм-канал і вимагали оплату за їхні «послуги» у криптовалюті.

У Києві СБУ затримала фігуранта, який продавав підроблені документи про непридатність до служби. Зловмисником виявився іноземець, який раніше був у сфері кримінальних правопорушень.

На Львівщині затримали особу, яка забезпечувала переправлення ухилянтів за кордон через приховані маршрути через ліси з підтримкою місцевого криміналітету.

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