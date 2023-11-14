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  1. В Україні

В Дніпрі затримали злочинців, які через майновий конфлікт кинули гранату в чоловіка: фото і відео

14:12, 14 листопада 2023
Внаслідок вибуху 51-річний потерпілий отримав осколкові поранення.
В Дніпрі затримали злочинців, які через майновий конфлікт кинули гранату в чоловіка: фото і відео
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В Дніпрі правоохоронці провели спецоперацію із затриманням злочинців, які кинули перед цим в цивільного гранату. Про це пресслужба Нацполіції в Дніпропетровській області.

«13 листопада близько 14.00 до поліції надійшло повідомлення про вибух на проспекті Свободи в Новокодацькому районі міста Дніпра. Повідомлялося, що невідомі з автомобіля «Lexus» кинули гранату в бік чоловіка, який перебував на вулиці. Внаслідок вибуху 51-річний потерпілий отримав осколкові поранення. Його госпіталізували до лікарні», — йдеться у повідомленні.

Одразу по місту була введена поліцейська спецоперація. Патрульні поліцейські стали переслідувати зловмисників.

Тікаючи від правоохоронців, чоловіки викинули з автомобіля гранату Ф-1, яка не вибухнула. А потім, через декілька кварталів - пістолет Макарова.

Поліцейські наздогнали їх та заблокували автомобіль на перехресті вулиці Павлова та Академіка Белелюбського. Спецпризначенці затримали порушників, які забарикадувались в автомобілі.

Наразі двоє чоловіків - брати віком 47 та 53 років, затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що у нападників з потерпілим виник майновий конфлікт на ґрунті боргових зобов’язань.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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