В Днепре задержаны преступники, которые из-за имущественного конфликта бросили гранату в мужчину: фото и видео

В результате взрыва 51-летний пострадавший получил осколочные ранения.

В Днепре правоохранители провели спецоперацию с задержанием преступников, бросивших перед этим гражданскую гранату. Об этом пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

«13 ноября около 14.00 в полицию поступило сообщение о взрыве по проспекту Свободы в Новокодакском районе города Днепра. Сообщалось, что неизвестные из автомобиля «Lexus» бросили гранату в сторону находившегося на улице мужчины. В результате взрыва 51-летний пострадавший получил осколочные ранения. Его госпитализировали в больницу», - говорится в сообщении.

Сразу по городу была введена полицейская спецоперация. Патрульные полицейские стали преследовать злоумышленников.

Убегая от правоохранителей, мужчины выбросили из автомобиля не взорвавшуюся гранату Ф-1. А потом, через несколько кварталов – пистолет Макарова.

Полицейские догнали их и заблокировали автомобиль на перекрестке улицы Павлова и Академика Белелюбского. Спецназовцы задержали нарушителей, забаррикадировавшихся в автомобиле.

В настоящее время двое мужчин - братья в возрасте 47 и 53 лет, задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Установлено, что у нападающих с потерпевшим возник имущественный конфликт на почве долговых обязательств.

По указанному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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